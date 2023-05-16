"الصحفيين" تكرم الصحفي الكبير محمد العزبي وتهديه جائزتها التقديرية

رحب جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، بالكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي، خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية؛ حيث تُكرّم النقابة الكاتب الصحفي محمد العزبي، وتُهديه الجائزة التقديرية للنقابة.

وقال "عبدالرحيم" إن الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي، صحفي مهموم بالصحافة المصرية، ومقالاته بالصحف المصرية والعربية متّعت أجيال كاملة.

وأضاف أن اليوم، الزملاء المُكرّمين سيحصلون على جائزتين؛ جائزة الصحافة المصرية، وجائزة تكريمهم مع الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي.

وكرّمت النقابة، الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي، وأهدته درع الجائزة التقديرية.

وتُنظّم نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية لعام ٢٠٢٢.

ويتضمّن الحفل، تكريم الفائزين بالمسابقة عن عام ٢٠٢٢، والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تكريم عدد من قُدامى وروّاد المهنة.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، منح الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد العزبي جائزة نقابة الصحفيين التقديرية الكُبرى؛ تقديرًا وعرفانًا بعطائه المهني المؤثر والمشهود، ومشواره الصحفي الحافل في بلاط صاحبة الجلالة.

وقال جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، إن الجائزة التقديرية الكبرى، تُعد أرفع جائزة صحفية تمنحها نقابة الصحفيين لكِبار الكُتّاب ونجوم الصحافة المُبدعين، الذين أسهموا في ازدهار المهنة، والحفاظ على حرية الكلمة ومصداقيتها.

وأضاف أن الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي وافق على الحضور إلى دار النقابة، رغم ظروفه الصحية لاستلام الجائزة، والمشاركة في الاحتفال بتوزيع جوائز الصحافة المصرية.

ولفت "عبدالرحيم" إلى أن جائزة نقابة الصحفيين التقديرية توقفت منذ عام 2010، لتعود هذا العام بتكريم شيخ الصحفيين الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي.