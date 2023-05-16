الحوار الوطنى.. خبير سياحى يقترح إنشاء قطار سريع لنقل الوافدين بين المعالم الأثرية

واصلت جلسات الحوار الوطنى مناقشة العديد من الملفات لدعم اتجاه الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

ملف تطوير السياحة فى مصر كان على رأس مناقشات الحوار الوطني، وفى هذا السياق قال عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار سابقا والخبير فى الشأن السياحى، إن تطوير اللوجستيات التى تخدم صناعة السياحة فى مصر أمر بالغ الأهمية للارتقاء بالقطاع السياحي.

وأضاف "العاصي" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": “طريق الغردقة بحاجة للتطوير خاصة أنه أصبح طريقًا رئيسيًا يستقبل رحلات سياحية يومية منتظمة”.

من جانبه، اقترح الخبير السياحي، إنشاء قطار سياحي أكثر امانا لنقل الوافدين إلى المزارات السياحية في أنحاء الجمهورية، مع ضرورة تطوير عربات قطارات النوم بين القاهرة والأقصر".

وناشد أيضًا خلال تصريحاته بتطوير طريق الغردقة الاقصر حتى نسهل الانتقال، أما داخل القاهرة قال :" نحن فى حاجة الى سهولة الوصول فى أماكن الزيارات للأجانب وتوفير استراحات لهم فى كثير من الأماكن".

أما عن التوقيت الأفضل لزيارة مصر، قال “العاصي” إن مصر مقصد سياحى جاذب على مدار العام.

جدير بالذكر أنه قد عقدت اليوم أربع جلسات، خصصت جلستان منهما لمناقشة «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.

وخصصت الجلستان الأخريان لمناقشة «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها»، و«وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله»، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.