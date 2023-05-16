زعلك صعب.. نجوى كرم تطرح خامس أغنيات ألبومها الجديد "كاريزما" (فيديو)

طرحت النجمة اللبنانية نجوى كرم أغنية “زعلك صعب” عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية.

وتعتبر أغنية “زعلك صعب” هي الأغنية الخامسة من ألبوم نجوى كرم الجديد الذي يحمل أسم “كاريزما” والتي تطرح أغنياته بشكل منفرد متتالي.

وتعاونت نجوى كرم في أغنية “زعلك صعب” مع كل من الشاعر الغنائي عامر لاوند، والمحلن علي حسّون، والموزع الموسيقي ستيف سلامة، ومهندس الصوت فادي جيجي.

وتقول كلمات أغنية زعلك صعب: “ شايف ما أحلاك يسلمي حلاك تقبرني يا قلبي إنت شو بعمل لولاك لا تزعل منّي والله بتقتلني بحبك ضل ضحاك وانسى كل شي ودوّبني زعلك صعب ما بزعّلك زعلك انتَ قاتولي ليل نهار رح دلّلك عن ضحكاتك مسؤولي أنا لمّا بمرض يا حبّي عيونك بيوصفوني وجّك والسّما لوحة برسما بعشقك كلّك ع بعضك حبيبي أنا استوعب جنوني وغيرة عيوني أمانة لا تفكر لحظة تعيشا من دوني قلبي شو مجنون بس قلبك حنون ما بيرضى عينيّي تبكي مع أنّو بمون بحضنو في دفا كتير من الوفا حبّك عطاني حنّية صعبة أوصفا”.

وكانت نجوى كرم طرح يوم الأحد الماضي أغنية بعنوان "مغرومة بحالي" وهي الأغنية الرابعة من ألبوم نجوى كرم الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "كاريزما"، وتعاونت في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي إميل فهد، والملحن وسام الأمير، والموزع الموسيقي فادي جيجي.



وتقول كلمات أغنية "مغرومة بحالي": "مغرومة بحالي لأ مش كرمالي تبقى حليانة بعينك برسم جمالي تـ ارضي عيونك بتجمّل وبنقّي عطر الفتّان بسأل المراية بالأوّل باخد رأيا بالألوان ولأنّو ذوقك مش عادي على ذوقك بختار قصّة شعري ولون تيابي شالي والزنّار بنقّي الأحلى.. بنقّي الأغلى وكلّو بيرخص للغالي أنا بدّي طيّرلك عقلك تشهق لمّا طلّ عليك غيري مين اللي بيلبقلك روح اسأل اللي حواليك بدي من نظراتي تولع ويجنّو عينيك انت وحدّي ما تتطلّع لا هيك ولا هيك بدي تقلّي..اوعى تفلّي واسهر حدّك ليالي".

تفاصيل ألبوم “كاريزما”

ويضم ألبوم "كاريزما" مجموعة كبيرة من الأغنيات التي تتنوع بين الرومانسية والدرامية، وتقوم بطرح أغنيات الألبوم بشكل منفرد متتال، ويعتبر ألبوم "كاريزما" عودة قوية لشمس الأغنية نجوى كرم، بألبوم كامل، خاصة أن آخر ألبوماتها "مني إلك"، كانت قد طرحته منذ 5 أعوام وتحديدًا فى عام 2017، ومن بين أغاني الألبوم "بعيدك، يحرفلك قلبك، على نوم عيني، قمر العشاق، آه من الغرام، نزلت البحر، الدنيي تحديت، حبيبي مين، تعا بورد بقلبي".