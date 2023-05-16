الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة السويس" تعلن رقمًا مختصرًا لاستقبال الحالات الحرجة

الدكتورة امل رشدي
الدكتورة امل رشدي

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة السويس، عن رقم مختصر لتلقي اتصالات الذين يعانون من الحالات الطارئة.

وحددت صحة السويس في بيان لها الأعراض التي يجب عليها الاتصال على الرقم المختصر الخط الساخن 16474.

وقالت وكلية وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتورة أمل رشدي، إنه في إطار حرص وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بالسويس على صحة المرضى، خصصت الصحة خطًا ساخنًا ورقمًا مختصرًا لتلقي اتصالات أصحاب الحالات الحرجة.

وناشدت رشدي، مرضى الطوارئ والحالات الحرجة عند الشعور بأي من الأعراض الآتية بالاتصال بالخط الساخن ١٦٤٧٤ للحصول على خدمات الطوارئ لمرضى الذبحة الصدرية؛ لتلقي الخدمة الطبية بأسرع وقت.

 وأكد الدكتور خالد عبدالسلام مدير إدارة الطوارئ والرعاية العاجلة بالمديرية، جاهزية أقسام الطوارئ لاستقبال الحالات على مدار الساعة، والتعامل معها في أسرع وقت لتفادي أي تدهور لحالة المرضى، وذلك مع فريق مدرب على أعلى مستوى للتعامل مع الحالات فور وصولها المستشفى.

وذكر بيان الصحة، عددا من أعراض الحالات الحرجة ومنها النوبة القلبية، وأشار إلى أنها من الممكن أن تحدث في أي وقت وفي أي مكان.

وحدد البيان بعض أعراض النوبات القلبية منها:
١- ألم أو انزعاج في الصدر.
٢- إحساس بالضعف، أو الإغماء، أو الدوخة.
٣- إحساس بالوجع في الفك، أو الرقبة، أو الضهر..
٤- إحساس بالوجع في الذراع، أو الكتف، أو كليهما. 
٥- ضيق في التنفس.
٦- إرهاق أو غثيان من غير سبب.

مصر السويس الصحة الحالات الحرجة النوبات

الأكثر قراءة

قراءة تحليلية فى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

"شرق العوينات" منطقة واعدة بالاستثمار الزراعي وسلة غذاء مصر والعالم العربي (صور)

"انخفاض جديد" بأسعار الذهب فى ختام التعاملات المسائية

"صحة السويس" تعلن رقمًا مختصرًا لاستقبال الحالات الحرجة

محافظ الإسكندرية: تخصيص 20 مليون جنيه لرصف 6 شوارع بمتفرعاتها بحي عامرية أول

الزهيري: الدولة جادة في خطتها لتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

قراءة تحليلية فى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"