"صحة السويس" تعلن رقمًا مختصرًا لاستقبال الحالات الحرجة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة السويس، عن رقم مختصر لتلقي اتصالات الذين يعانون من الحالات الطارئة.

وحددت صحة السويس في بيان لها الأعراض التي يجب عليها الاتصال على الرقم المختصر الخط الساخن 16474.

وقالت وكلية وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتورة أمل رشدي، إنه في إطار حرص وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بالسويس على صحة المرضى، خصصت الصحة خطًا ساخنًا ورقمًا مختصرًا لتلقي اتصالات أصحاب الحالات الحرجة.

وناشدت رشدي، مرضى الطوارئ والحالات الحرجة عند الشعور بأي من الأعراض الآتية بالاتصال بالخط الساخن ١٦٤٧٤ للحصول على خدمات الطوارئ لمرضى الذبحة الصدرية؛ لتلقي الخدمة الطبية بأسرع وقت.

وأكد الدكتور خالد عبدالسلام مدير إدارة الطوارئ والرعاية العاجلة بالمديرية، جاهزية أقسام الطوارئ لاستقبال الحالات على مدار الساعة، والتعامل معها في أسرع وقت لتفادي أي تدهور لحالة المرضى، وذلك مع فريق مدرب على أعلى مستوى للتعامل مع الحالات فور وصولها المستشفى.

وذكر بيان الصحة، عددا من أعراض الحالات الحرجة ومنها النوبة القلبية، وأشار إلى أنها من الممكن أن تحدث في أي وقت وفي أي مكان.

وحدد البيان بعض أعراض النوبات القلبية منها:

١- ألم أو انزعاج في الصدر.

٢- إحساس بالضعف، أو الإغماء، أو الدوخة.

٣- إحساس بالوجع في الفك، أو الرقبة، أو الضهر..

٤- إحساس بالوجع في الذراع، أو الكتف، أو كليهما.

٥- ضيق في التنفس.

٦- إرهاق أو غثيان من غير سبب.