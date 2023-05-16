رئيس "حزب التحرير" يطالب بتخصيص خطبة جمعة في الترويج للسياحة

اقترح ممدوح عبدالحكيم، رئيس حزب التحرير، أحد أحزاب تحالف الأحزاب المصرية، أن يتم تخصيص خطبة على الأقل، في السنة من خطب الجمعة للترويج للسياحة.

جاء ذلك خلال مناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ضمن مناقشات لجنة السياحة بالحوار الوطني، لإنشاء قنوات إعلامية سياحية، على غرار القنوات الرياضية وقنوات الأطفال وقناة التعليم، وكذلك التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، ووزارتي التعليم، لنشر ثقافة السياحة الشبابية، وأن يتولى الشباب ترويج السياحة من خلال المواقع الإلكترونية.

من ناحيته، قال محمود فوزي، المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني، وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليس من اختصاصه إنشاء قنوات، ولكنه يمنح التراخيص، كما أن وزارة السياحة لا تنشئ قنوات، وإنما تدير مرفق السياحة وتسهل عمله، ممنوهًا أن الإعلام استثمار، وعلى منشآت السياحة نفسها العمل على إنشاء قنوات ترويج للسياحة.