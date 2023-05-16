"تعليم قنا": محاسبة المقصر فى استكمال أى مستندات مالية قبل نهاية مايو

استقبل الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بمكتبه محمود حمدان وكيل وزارة المالية بقنا وبرفقته حمدي الشحات مدير عام الموازنة بالمديرية المالية، وذلك في حضور منال عبدالوهاب وكيل المديرية ومصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية وصابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية، وسعيد حسن رئيس مجلس الأمناء وبهاء حايس مدير حسابات التربية والتعليم، وهناء عجيل مدير إدارة الموازنة ومديري عموم الإدارات التعليمية.



وأشار مدير المديرية المالية خلال بيان صحفي له إلى أهمية تحقيق تكامل بين ميزانيات الإدارات المختلفة، وبذل المزيد من الجهد؛ لإنهاء الدورة المستندية والوفاء بمستحقات العاملين بالمديرية والإدارات في ضوء القواعد المقررة وقبل الموعد المحدد لختام الميزانية.



من جهته أكد مدير تعليم قنا، محاسبة المقصر في استكمال أي مستندات مالية قبل نهاية شهر مايو، وتذليل أي عراقيل بالتنسيق مع مديري الحسابات، وكذا توفير آلية دقيقة تحت إدارة الخطة الموازنية لضخ نفقات الامتحانات، وتعجيل صرف السلف المؤقتة وتسويتها بالطرق القانونية.