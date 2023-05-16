الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. حلقة لميس الحديدى مع أبطال وصناع "رسالة الإمام" على قناة ON

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة

سجلت الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، حلقة كاملة، على مدار عدد من الأيام الماضية، من داخل كواليس مسلسل “رسالة الإمام” رفقة أبطال وصناع العمل التي من المقرر عرضها مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

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ويستضيف البرنامج العديد من النجوم، منهم النجم خالد النبوي والمخرج الليث حجو، والكاتب والسيناريست هشام عبيه، ومهندس الديكور الكبير عادل المغربي، ومدير التصوير تيمور تيمور، والموسيقار تامر كروان، وعدد كبير من الفنانين المشاركين في العمل.

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ومن الفنانين الذين تستضيفهم الحلقة، كل من: الفنان جمال عبدالناصر، الفنان وليد فواز، الفنان حمزة العيلي، الفنان نضال الشافعي، الفنانة سماح السعيد، الفنان رامز أمير، ومونيكا هاني، وفاتن سعيد، والطفل إبراهيم حسام الذي قدم شخصية إبراهيم اليتيم في المسلسل.

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كذلك تستضيف الحلقة مصممة الأزياء الدكتورة سامية عبدالعزيز والناقد الفني طارق الشناوي ومحمد مشيش Executive producer، وكذلك مدير المشروعات في ميديا هب "الشركة المنتجة" محمد سري، ودكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى، ودكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، القائمين على مراجعة المسلسل من الأزهر الشريف.

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برنامج كلمة اخيرة كلمة أخيرة الإعلامية لميس الحديدي لميس الحديدى خالد النبوي رسالة الإمام مسلسل “رسالة الإمام” تامر كروان

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