الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يناقش مقترح تنفيذ مهرجان ربيع بورسعيد الدولى للفنون

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، المخرج عمرو عجمي، مدير الفنون الاستعراضية والشعبية بأكاديمية عجميات للفنون، بديوان عام المحافظة.

وناقش محافظ بورسعيد، مقترح تنفيذ مهرجان ربيع بورسعيد الدولي للفنون بمشاركة 24 دولة، مؤكدا أن المحافظة أصبحت جاهزة تماما لاستقبال كبرى الفعاليات الفنية والثقافية، والتي تسهم في الترويج السياحي لمحافظة بورسعيد ضمن خطط المحافظة للارتقاء بالقطاع السياحي.

وأشاد محافظ بورسعيد، بفرقة عجميات وأدائها الفني في مختلف الفعاليات التي تقيمها محافظة بورسعيد، ومن جانبه وجه المخرج عمرو عجمي الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل للأنشطة الثقافية والفنية، التي تسهم في الترويج لمحافظة بورسعيد. 

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