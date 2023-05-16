الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

التصوير فى دبى.. تفاصيل فيلم مندوب مبيعات بطولة بيومى فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

يخوض الفنان بيومي فؤاد، تصوير فيلم مندوب مبيعات، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي حول العلاقات العاطفية والزوجية، وتشاركه في البطولة النجمة الشابة أيتن عامر، ويعتبر العمل أول بطولة مطلقة له، بعد نجاح فيلم اتنين للإيجار، الذي شاركه البطولة الكوميديان محمد ثروت، ويعرض في دور العرض حاليا، وسافر بيومي إلى دبي، لاستكمال تصوير مندوب مبيعات، ومن المفترض عرضه خلال الفترة المقبلة.

أحداث الفيلم 

تدور أحداث فيلم مندوب مبيعات حول العلاقات العاطفية والزوجية، حيث يسافر بيومي فؤاد إلى دبي ويتعرف على امرأة، ويعاني من فشل العلاقات العاطفية التي لا تكتمل بالزواج دائما، حتى يتعرّف على أيتن عامر وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

أبطال مندوب مبيعات

يشارك العمل الفنان بيومي فؤاد، النجمة أيتن عامر، والفنان أحمد فتحي، والنجم إسلام إبراهيم، وهبة عبدالعزيز، ويسرا المسعود، وإيمان يوسف، ووائل عوني، وأيمن قنديل، ومنى فاروق، ولمياء كرم، تأليف وإخراج حامد صالح.

آخر أعمال بيومى فواد

يشارك الفنان الكبير بيومى فؤاد في بطولة فيلم “الصف الأخير” بجانب الفنان الشاب تيام قمر وعدد من النجوم، ومن المفترض عرضه يوم 17 مايو الجاري، وتدور قصة العمل حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.

مندوب مبيعات كوميدي رومانسي أيتن عامر دبي اتنين للإيجار

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