"الأعلى للاستثمار" يوافق على إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لجمع بيانات الشركات المملوكة للدولة لإعادة هيكلتها

أعلن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الموافقة على مشروع قرار بإصدار قانون بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة.

وقال المجلس في بيان: “من أجل توحيد أطر العمل لكافة الشركات المملوكة للدولة، تمت الموافقة على مشروع قرار بإصدار قانون بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها مُلزمة بإعادة الهيكلة، سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، على أن ترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، كما تمت الموافقة على مشروع قرار لتعزيز الحوكمة والشفافية”.