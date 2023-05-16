احتفالًا بالعيد القومي.. محافظ دمياط تفتتح قسم الرعاية بمستشفى فارسكور

اختتمت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولتها الافتتاحية لعدد من المشروعات احتفالاً بالعيد القومى للمحافظة، بإزاحة ستار افتتاح قسم الرعاية المركزة لحديثي الولادة والأطفال المبتسرين الحضانات بمستشفى فارسكور المركزي والتى شهدت أعمال تطوير بالجهود الذاتية للمجتمع المدنى جاءت تزامنًا مع عملية التطوير بالمستشفى.

حضر فعاليات الافتتاح كل من اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، وجهت الدكتورة منال عوض الشكر إلى المجتمع المدنى على جهوده المبذولة لدعم تلك المشروعات وتحقيق التنمية بالقطاعات المختلفة .

كما نوهت إلى اهتمام المحافظة البالغ بمخطط تطوير المستشفى، لتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء مركز ومدينة فارسكور، واشارت أيضًا إلى أن المنظومة الطبية بمحافظة دمياط شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتحقيق الأهداف الرامية نحو تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع المناطق.

وافتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المدرسة الفنية للتمريض بفارسكور والتى شهدت أعمال تطوير نفذتها مديرية الاسكان والمرافق.

و رافقها خلالها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، وتفقدت المحافظ مبنى المدرسة الذى ضم قاعات وفصول للمواد التربوية والنظرية و العملية والحاسب الآلى وتأتي ضمن ٤ مدارس للتمريض للبنات بدمياط، هذا إلى جانب مدرسة للبنين .

وخلال الافتتاح، تابعت الدكتورة منال عوض سير عملية الامتحانات بالمدرسة ، وتواصلت مع الطالبات للاطمئنان على مستوى الامتحان وتوافر المناخ الملائم لأداء امتحانتهن بسهولة ويسر.

وأشارت محافظ دمياط إلى ان هذا الشهر شهد افتتاح مدرستين للتمريض بعد تطويرهما ، مؤكدة أن تلك الجهود تأتى تماشيًا مع خطة الدولة لتطوير التعليم الفنى ، وأكدت " الدكتورة منال عوض " بالاهتمام البالغ بمدارس التمريض لإعداد فريق مؤهل بشكل كامل لدعم المنظومة الطبية.

واستكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، افتتاحات مشروعات العيد القومى لمحافظة دمياط وذلك فى ثالث جولة ميدانية تجريها ،حيث جاءت جولة اليوم بمدينة ومركز فارسكور ورافقها خلالها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

واستهلت الجولة بإفتتاح مدرسة العمدة طه بدوي الرسمية للغات بقرية شرباص، حيث تفقدت المدرسة المُنشأة حديثًا بتبرع من أحد الأهالي على مساحة ٢٥٠٠م٢ بعدد ٢٢ فصل دراسى لرياض الأطفال و المرحلتين الابتدائية والاعدادية ،وقاعات للانشطة ومعامل و فناء مجهز بمساحة خضراء وملعب كرة طائرة ، كما اطلعت على ما تم تنفيذه فى إطار المشروع لإنشاء صرح تعليمى كامل و مخطط انشاء مدرسة ثانوى لتغطية القرية والمناطق المحيطة.