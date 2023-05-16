جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

عقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اجتماعات لمناقشة أهم المشاكل التى تواجه جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، ومخططات الفترة القادمة بحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وجاء المجلس بإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ، والدكتورة وفاء عبدالعظيم الحسيني عميد كلية التمريض، الدكتور إيهاب لطفى عميد كلية الهندسة، الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة، الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان والدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، الدكتورة غادة حداد وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب وأمين المجلس، الدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والدكتور ربيع محمود المستشار القانوني للجامعة، الأستاذ خالد سويلم أمين عام الجامعة، والدكتور نهى كامل منسق برنامج تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والدكتوره رانيا مصطفى منسق برنامج الطب والجراحة والسادة الأمناء المساعدين المحاسب شريف فاروق والمهندس عادل ألبير، والدكتورة سهير أبو عيشه مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، والدكتور أيمن جمعه مدير الإعلام، والدكتورة هيام لطفي مدير عام مكتب رئيس الجامعة ومسئولة ملف إدارة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والأستاذ إبراهيم أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب، والأستاذ محمد نبيل بمكتب رئيس الجامعة ومسئول ملف الجامعة الأهلية، والأستاذ عبد الله نبيل بمكتب نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

بدأ المجلس بالتصديق على الجلسة السابقة رقم (10) ثم قام بمباشرة أعماله بعرض الموضوعات المقدمة من الكليات.

وخلال المجلس أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اعتماد تشكيل الكنترولات وإعلان جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023.

وعن سير العمل داخل مكتب التنسيق لقبول الطلاب القادمين من السودان وأوكرانيا وروسيا والشهادات المعادلة والأجنبيـة والثانويه العام 2022- أشار الدكتور ناصر مندور، إلى أن العمل يسير على قدم وساق منذ فتح مكتب التنسيق فى التاسع من مايو الجاري، لافتاً إلى أنه لا يعتمد التسجيل الإلكتروني إلا بعد استيفاء التسجيل الورقي، واستكمال توقيع الإقرارات من الطالب وولي الأمر، وذلك لمراجعة الأوراق مع المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، تمهيداً لإعلان نتيجة القبول، مؤكداً أن الأوراق تُقدم بمقر جامعة قناة السويس مبنى قاعة المؤتمرات الرئيسية بالدور الأول، ويعمل يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً ماعدا أيام الجمعة والسبت.

كما وافق المجلس، على برتوكول تعاون بين مركز تنمية الموارد البشرية وبرنامج التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية بكلية التجارة الدولية واللغات، لعمل مصفوفة تدريبية متنوعة لطلاب البرنامج.

وفى هذا الشأن- أفاد الدكتور ناصر مندور، أن الجامعة الأهلية بصدد عقد مذكرات تعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات فرع جامعة قناة السويس ITI ومركز كرياتيفا التابعين لوزارة الاتصالات ؛ لصقل خبرات الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تؤهلهم لتلبية احتياجات سوق العمل الفعلية.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة طبية عليا للنظر والبت فى الأجازات المرضية أو الاعتذرات عن حضور الامتحانات.

وحرص رئيس جامعة قناة السويس على الوقوف على التجهيزات للعملية الإمتحانية، مؤكدًا دعمه الكامل وتلبيته لكافة الاحتياجات حتى تمت الامتحانات بكل نجاح.