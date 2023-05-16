الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مد فترة استقبال العروض فى مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

رئيس المهرجان
رئيس المهرجان

قررت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، مد فترة استقبال العروض حتى يوم 22 مايو 2023. وذلك بناءً على طلب بعض الفرق المسرحية الراغبة في المشاركة.

وتقام الدورة الـ30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 وحتى 8 سبتمبر 2023.

وبدأت لجنتا مشاهدة العروض المصرية والعروض العربية والأجنبية في عملها لاختيار العروض المشاركة، وسيتم الإعلان عنها في مطلع شهر يونيو المقبل، وكذلك سيتم الإعلان عن الورش التي ستقام ضمن فعاليات المهرجان ومدربيها خلال شهر مايو الجاري.

تضم اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الأستاذ الدكتور سامح مهران رئيسا للمهرجان، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي منسقا عاما للمهرجان، الدكتورة دينا أمين مديرا للمهرجان، والدكتور أيمن الشيوي مديرا للمهرجان، بالإضافة إلى الدكتور أحمد مجاهد، والدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والدكتور محمد سمير الخطيب.

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