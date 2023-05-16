الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن 3 سنوات لتاجر مخدرات يروج 7 أصناف ببورسعيد

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 3 سنوات لمتهم يروج 7 أصناف مواد مخدرة ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 15 من شهر أكتوبر عام 2022 بدائرة قسم الضواحي والمتهم فيها إسلام أحمد راضي محمد حسن ويبلغ من العمر 31 عاما، حيث أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا لنبات الحشيش، والميثافيتامين، والكربوكسميد اندازول، والحشيش، والإنفيتامين، والترامادول، والبنزو هيكسول.

وشهد أحمد أبوبكر عبده، نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الضواحي بأنه بضبط المتهم بإذن محرزا سيجارة اشتم رائحتها تشبه رائحة احتراق جوهر الحشيش، باستطلاع مصدرها تبين تدخين المتهم لها ومحرزا 52 كيسا لنبات الحشيش المخدر، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على ثلاث لفافات لجوهر الميثافيتامين المخدر، وعثر بحوزته على 27 لفافة لجوهر والكربوكسميد اندازول المخدر، و7 أقراص للبنزوهيكسول المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحرازها للاتجار والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف للاتصال بالعملاء.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمواد مخدرة مدرجة بجداول المخدرات، كما ثبت من تقرير مستشفى السلام أن العينة الماخوذة من المتهم إيجابية الإنفيتامين المخدر.
 

حكمت المحكمة

وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة إسلام أحمد راضي محمد حسن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.

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