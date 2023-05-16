الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تخسر 11 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم.. ومؤشرات السوق تواصل النزيف

البورصة تخسر
البورصة تخسر

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، بدعم من استمرار عمليات البيع الهستيرية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمتعاملين الأفراد العرب والأجانب، تلك التي قابلتها عمليات شراء مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والمتعاملين الأفراد المصريين على أسهم منتقاة بالسوق.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و110.4 مليار جنيه، مقابل تريليون و121 مليار جنيه، بختام تعاملات أمس الإثنين.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 59. 0%، بما يعادل 101.56 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 17033.99 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 52. 0%، بما يعادل 15.85 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 3022.16 نقطة.

وانخفض المؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 58. 0%، بما يعادل 26.87 نقطة خسارة، لينهى تعاملات اليوم عند مستوى 4580.57 نقطة، وسط تداولات نشطة اقتربت قيمتها من مستوى 540 مليون ورقة مالية.

 

اسهم و مؤشرات البورصة المصرية تراجع جماعي عمليات البيع الهيسترية للمؤسسات المالية و صناديق الاستثمار الاجنبية المتعاملين الافراد العرب و الأجانب عمليات شراء مشابهة من جانب المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار المصرية خسر راس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 11 مليار جنيه مستوى ترليون و 110 4 مليار جنيه

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