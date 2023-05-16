البورصة تخسر 11 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم.. ومؤشرات السوق تواصل النزيف

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، بدعم من استمرار عمليات البيع الهستيرية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمتعاملين الأفراد العرب والأجانب، تلك التي قابلتها عمليات شراء مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والمتعاملين الأفراد المصريين على أسهم منتقاة بالسوق.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و110.4 مليار جنيه، مقابل تريليون و121 مليار جنيه، بختام تعاملات أمس الإثنين.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 59. 0%، بما يعادل 101.56 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 17033.99 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 52. 0%، بما يعادل 15.85 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 3022.16 نقطة.

وانخفض المؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 58. 0%، بما يعادل 26.87 نقطة خسارة، لينهى تعاملات اليوم عند مستوى 4580.57 نقطة، وسط تداولات نشطة اقتربت قيمتها من مستوى 540 مليون ورقة مالية.