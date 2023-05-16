خبير اقتصادى: "ابدأ" تذهب إلى الشباب والمستثمرين للتشجيع على الإنتاج

قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة "ابدأ" هدفها دعم وتوطين الصناعة لتقليل الفاتورة الاستيرادية الفترة المقبلة.

المبادرات الوطنية المصرية

وأكد وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية قدمت العديد من التحفيزات والمبادرات مثل إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة مع تقليل حصص الضرائب.

تحفيز المستثمر

وأضاف، في حديثه، أنه حدثت شراكة مهمة بين مبادرة "ابدأ" ومبادرة "حياة كريمة"، حيث تهتم تلك المبادرات بدعم المشروعات لتوفير فرص العمل ومن ثم ارتفاع المستوى المعيشي للمواطن.

وتابع: "المبادرتان مهتمتان بتدريب العمالة المصرية كي يكونوا مؤهلين للعمل في المشروعات القومية الكبيرة، إضافة إلى تدريبهم على كيفية إدارة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة".

دعم الصناعة

واستطرد: "المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أهمية ودور كبير في جميع دول العالم، حيث تمثل هذه المشروعات ركنًا أساسيًا في اقتصاد أي دولة".

وذكر: "مبادرة ابدأ تتميز بأنها تذهب إلى الشباب والمستثمرين من خلال تحفيزهم على العمل والإنتاج بأرض الوطن".