وفد "التعاون الدولى اليابانى" يطلع على تجربة حى مناخ بمنظومة النظافة والجمع المنزلى للقمامة

زار وفد هيئة التعاون الدولي الياباني "جايكا" حي المناخ بقيادة الدكتور منصور بكري، اليوم، كنموذج يمثل محافظة بورسعيد للاطلاع على منظومة النظافة والجمع المنزلي للقمامة المتبعة في الحي، وذلك بمرافقة وفد من وزارة البيئة المصرية ووفد محافظة بورسعيد برئاسة اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الزيارة الثانية لوفد "الجايكا" لمحافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية لسبل التعاون في مجال الارتقاء بمنظومة المخلفات.

من جانبه، قام رئيس حي المناخ ببداية الزيارة باطلاع الوفد على تجربة الحي في منظومة النظافة المتبعة بالحي بشكل عام بدءًا من آلية العمل والتي تبدأ من الساعة ٥ صباحًا حتي ١٢ مساءً مقسمة على ٤ ورديات بينها فترات راحة، ويتم توزيع العمال على ٦ قطاعات تشمل تغطية جغرافية لكل المناطق السكنية والشوارع بالحي وتخصيص وردية للتعاقدات من محال تجارية ومستشفيات وفنادق وغيرها، وكيفية الاستثمار الأمثل لإمكانيات الحي الذاتية في المنظومة لتحقيق أفضل أداء والوصول لأعلي نتائج بها.

كما قام باستعراض تجربة حي المناخ في منظومة الجمع المنزلي للقمامة لوفد "الجايكا"، والتي انطلقت تجريبيًا معتمدة على الإمكانيات الذاتية للحي من معدات متاحة وعمالة متوفرة، إضافة إلي دمج القدرات الخاصة من العاملين في نفس المجال كالنباشين، من أجل استثمار قدراتهم بشكل مفيد داخل المنظومة بدلًا مما يسببونه من أضرار.

وأوضح رئيس حي المناخ آلية العمل للوفد في المنظومة بدءًا بمرور سيارات النظافة الخاصة بحى المناخ علي المناطق المستهدفة، ثم يبدأ عمال الحي بجمع القمامة من المنازل لعدم إلقائها بالشوارع، ونقلها من خلال السيارة لمصنع التدوير بعد تدوين مشرفي المنظومة الكميات التي تم جمعها، مشيرًا، خلال الزيارة، إلي التحديات التي واجهت فريق العمل بالحي وكيف تم التغلب عليها لحين حلها بشكل جذري، وأن ذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالأحياء السكنية وللحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بنطاق الحي.

كما أعطي نبذة للوفد عن الطفرة التنموية التي يشهدها الحي من تطوير ورفع كفاءة للميادين والشوارع والمناطق السكنية والحدائق والمشروعات الترفيهية والسياحية وتطوير الشاطئ وما إلي ذلك في عهد الرئيس السيسي واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.



من جانبه، وجه وفد هيئة التعاون الدولي الياباني الشكر لفريق العمل برئاسة الدكتور منصور بكري، وأكدوا حرصهم على التعاون مع محافظة بورسعيد، كما أشادوا بالتنمية التي جرت ببورسعيد مؤخرًا في كل المجالات.

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