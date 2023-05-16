ممثل حزب المؤتمر يطالب بتقديم مشروعات لخدمة المواطنين لرفع الأعباء الاقتصادية عنهم

استنكر أحمد حمادة نائب رئيس حزب المؤتمر، الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المصريون خاصة في الصعيد، قائلا: "أنا جاي من قبلي العيشة بقت صعبة الفقراء بقوا كتير والأسعار بقت غالية بشكل كبير جدا المواطن يجيب منين وياكل إزاي".

وتابع حمادة، كلمته باجتماع لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني: "بسأل نفسي إزاي إحنا في مصر ومفيش أسطول صيد وإحنا عندنا بحرين ونهر النيل.. تخيلوا كيلو السمك البلطي بقى بـ90 جنيها وسمكة متتاكلش ومش عارف ليه سعرها غالي عندنا.. العيشة بقت طين".

وأكد أنه بجانب تكافل وكرامة يوجد مشروع حياة كريمة وهي خطوة مهمة من أجل مزيد من البنية التحتية ولكن لا بد أن يوجه جزء من مخصصاتها لصالح بناء الإنسان حيث التأهيل والتدريب وتوفير رواتب أفضل، مطالبا بضرورة تقديم مشروعات لخدمة المواطنين لرفع الأعباء الاقتصادية عنهم.

واقترح حمادة، تعديل المخصصات التموينية من المنتجات مع تخفيض أسعار السلع في بطاقة التموين، مضيفا "بدل ما تدي للمواطن كيلو الأرز بـ13 جنيها ما توزع الـ50 جنيها ببطاقة التموين بشكل مختلف وأعطيه 2 كيلو سكر و2 كيلو أرز ورجعوا الصابونة اللسان لايت في السلع التموينية الناس بقت عيشتها صعبة وتستحق كل دعم".