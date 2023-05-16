الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. "الدستور" يطالب بالقضاء على كل أشكال التمييز

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت ريهام الجزار، ممثلة حزب الدستور بالحوار الوطني، إن نظام الحماية الاجتماعية القائم في مصر يشتمل على دعم الغذاء والتغذية المدرسية ودعم الطاقة وغيرها، لكن كل ذلك لا يصب في صالح الطبقة الفقيرة.

جاء ذلك خلال كلمتها بلجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، والتي تنافش "برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة"، مضيفة أن برامج الحماية الاجتماعية تعاني من العرض دون المرض بمعني أنها لا تخرج الفقراء من فقرهم، ولكنها فقط تساعدهم في تحمل جزء من تلك الأعباء.

وأكدت الجزار أن التطوير مهم في ظل الأزمات التي يعاني منها المجتمع المصري، من أجل الارتقاء بحياة المواطنين.

واقترحت توجيه جانب من مقدمات الدعم نحو السلع الاستراتيجية، والتوجه نحو خفض إنتاج الخبز المدعم، وخفض الاعتماد على الخبز كغذاء رئيس واستعادة الأرز كغذاء.

كما أكدت الجزار ضرورة القضاء على كل أشكال التمييز للعاملين في كل القطاعات المختلفة، وتفعيل النص الدستورى بإنشاء الهيئة المستقلة لإدارة أموال أصحاب المعاشات، وتعديل قانون التأمينات والمعاشات.

التغذية المدرسية الحوار الوطنى الحماية الاجتماعية العدالة الإجتماعية المحور الاقتصادي إنتاج الخبز برامج الحماية الاجتماعية

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