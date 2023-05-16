الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بالحوار الوطني..

جيهان مديح تطالب بإنشاء "أبلكيشن" خاص بالسياحة العلاجية فى مصر

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح

طالبت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بإنشاء تطبيق إلكتروني «أبلكيشن» خاص بالسياحة العلاجية في مصر، يحتوي على جميع المعلومات والفنادق والمزارات والخدمات الخاصة بالسياحية العلاجية.

وأضافت «مديح»، خلال كلمتها اليوم في جلسة السياحة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أنه يجب على الدولة إعطاء ملف السياحة العلاجية الاهتمام الكافي، موضحة أن مصر لديها الكثير من الأماكن السياحية والأمكان الخاصة بالسياحة العلاجية.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر إلى أن السياحة العلاجية أصبحت محل اهتمام الكثير من دول العالم، بالإضافة إلى أنها أصبحت مصدرًا رئيسًا للدخل القومي لبعض الدول.

وأكدت الدكتورة جيهان مديح أنه إذا قامت الدولة المصرية بعمل هذا الأبلكيشن سيسهم بشكل كبير في زيادة الدخل القومي المصري، وزيادة سلة العملات الأجنبية، وزيادة الاحتياطي الأجنبي في مصر، لافتة إلى أن مصر تمتلك أمهر الأطباء في العالم غير المستغلين حتى الآن، وهذا الأبلكيشن يساعد في تسويقهم.

يذكر أنه انطلقت اليوم فعاليات أولى جلسات لجنة السياحة في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، وأكدت الدكتورة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ومقرر اللجنة، إن مجال السياحة يعد من أهم المجالات الجاذبة للاستثمار.

وأضافت: «نلتقي اليوم تحت راية لجنة السياحة بهدف الوصول لحلول يمكن تطبيقها على أرض الواقع، ونتلاشى الأنا والأنانية لنرسم مستقبلا يليق بأبنائنا»، مطالبة بإعادة برنامج «اعرف بلدك»، موضحة أنَّ «مصر تستحق التروّيج لها وإظهار جمالها».

وأشارت إلى أنَّه على مدار 12 عامًا فإن السياحة في مصر تعيش مراحل صعود وهبوط، ومن أجل تعظيم هذه الصناعة لا بد أن تعود مصر وجهة قوية للدخل السياحي حتى نصل لاقتصاد صلب.

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