"الصحة العالمية": المُحليات الصناعية لا تقلل من مخاطر الأمراض المرتبطة بالوزن

أكد مدير التغذية وسلامة الأغذية بمنظمة الصحة العالمية فرانشيسكو برانكا، أن وفقا لمبادئ توجيهية جديدة، المُحليات الصناعية لا تساعد في التحكم في كتلة الجسم أو تقلل من مخاطر الأمراض المرتبطة بالوزن.

وقال فرانشيسكو برانكا- بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- إن المُحليات "ليست عوامل غذائية أساسية وليس لها قيمة غذائية. يجب على الناس ألا يستخدموا المحليات في أنظمتهم الغذائية، منذ عمر مبكر بهدف تحسين صحتهم"، مشيرا إلى أن الناس تحتاج إلى التفكير في طرق أخرى لتقليل تناول السكريات الحرة، مثل تناول الطعام الذي يحتوي على السكريات الطبيعية، مثل الفاكهة، أو الأطعمة والمشروبات غير المحلاة.

وأشار إلى "الآثار غير المرغوب فيها المحتملة من الاستخدام طويل الأمد للمحليات الصناعية مثل زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع (2) وأمراض القلب والأوعية الدموية"، محذرًا من عواقب خطيرة أخرى مثل زيادة خطر الوفاة المبكرة بين البالغين.

وأضاف أن توصية منظمة الصحة العالمية لا تنطبق على منتجات العناية الشخصية والنظافة التي تحتوي على مواد تحلية غير سكرية- مثل معجون الأسنان وكريم البشرة والأدوية- أو على السكريات منخفضة السعرات والكحوليات السكرية، وهي سكريات أو مشتقات سكر تحتوي على سعرات حرارية، ولا تعتبر محليات.

الجدير بالذكر أن إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن المحليات غير السكرية هي جزء من مجموعة من الإرشادات الحالية والمقبلة حول النظم الغذائية الصحية التي تهدف إلى إنشاء عادات غذائية صحية مدى الحياة، وتحسين جودة النظام الغذائي، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض غير المعدية في جميع أنحاء العالم.