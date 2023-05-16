الحوار الوطنى.. "السياحة": مصر تمتلك مقومات جذب 100 مليون سائح

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة، إن قطاع السياحة المصري شهد تطورات عديدة خلال الفترة الماضية، حيث استطاعت مصر مواجهة كل الأزمات التي مر بها العالم خاصة أزمة كورونا غير المسبوقة.

وأضافت شلبي، خلال جلسة لجنة السياحة بالحوار الوطني، أن السياحة أحيانا تتعرض لأزمات تستوجب منا الذكاء في التعامل معها، مؤكدة قدرة مصر على الوصول إلى ١٠٠ مليون سائح وليس فقط ٣٠ مليون سائح، منوهة بأننا وصلنا إلى ١١.٨ مليون سائح خلال العام الماضي.

وأوضحت: «استطعنا الوصول إلى ٤٣% زيادة في إعداد السائحين خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي»، منوهة بأن لدينا استراتيجية بالتعاون مع كل الوزارات والقطاعين العام والخاص للنهوض بقطاع السياحة، مؤكدة ضرورة زيادة الطيران ورفع كفاءة المطارات والترويج ووجود برنامج للتحفيز، لافتة إلى ما قامت به الدولة من تسهيلات في التأشيرات السياحية خلال الفترة الماضية.

ونوهت بأن مصر تحظى بمقومات سياحية وبشرية متفردة بها، فيجب تضافر كل الجهود بين الدولة وكل القطاعات الوزارات للنهوض بهذا القطاع، ونستهدف التركيز على المنتجات السياحية التي نتميز بها بالتعاون مع القطاع الخاص.

كانت قد انطلقت أولى جلسات لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وشارك في بداية الجلسة ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني.