ارتفاع ضحايا الاشتباكات في السودان لـ822 قتيلا و3215 مصابا

ارتفع عدد القتلى والمصابين جراء الاشتباكات الحالية فى السودان بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلي 822 قتيل منذ بداية الاشتباكات بجانب آلاف المصابين، وذلك وفقا لما أعلنته نقابة أطباء السودان، اليوم الثلاثاء، في بيان لها.

وأضافت نقابة أطباء السودان أن استمرار الاشتباكات أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات الأخري.

وقال بيان أطباء السودان، ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 822 حالة وفاة و3 آلاف و215 إصابة.

ولفتت نقابة أطباء السودان إلي أن الوفيات والإصابات الجديدة التي تم حصرها شملت العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض، ومدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.

يجدر الإشارة إلي أن أعلي حصيلة أعلنتها النقابة الطبية، كانت يوم السبت الماضي، حيث سجلت 530 قتيلا و2940 مصابا بين المدنيين.