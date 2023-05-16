"النقل": وسائل التواصل الاجتماعي تساعدنا في معرفة "ردود الفعل على الخدمة"

قال مصدر في وزارة النقل لـ"الدستور" إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لردود فعل الركاب على الخدمات التي تقدمها قطاعاتها المختلفة.

وأضاف: من خلال منصاتنا ننشر تفاصيل المشروعات المختلفة سواء في قطاع السكة الحديد أو قطاع الأنفاق أو قطاع النقل النهري أو قطاع النقل البحري لتعريف المواطنين كيف تسير المشروعات داخل الوزارة ونسب الإنجاز.

وأشار إلى أن الوزارة تستخدم السوشيال ميديا في التواصل مع المواطنين ومعرفة ردود الفعل السلبية.

ولفت الى أن استخدام السوشيال ميديا مهم كذلك في تكذيب الشائعات التي يتم تدوالها بشأن بعض مشروعات الوزارة.