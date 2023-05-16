الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«علاقة جنسية وإجهاض».. التحقيق مع طبيب يبتز الفتيات فى شبرا

طبيب
طبيب

تباشر جهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع طبيب نساء وتوليد متورط في ابتزاز السيدات على ممارسة الجنس، مقابل إجهاضهن في منطقة شبرا.

وفتحت النيابة تحقيقا في بلاغ من سيدة تتهم طبيبا بابتزازها، بعدما طلب منها ممارسة الجنس حتى يجهض جنينًا حملته من علاقة محرمة، حيث تبين أنه ابتزها بالعلاقة الجنسية مقابل الإجهاض لحملها سفاحًا داخل عيادته الخاصة.

وتابعت المبلغة أن الطبيب كان يجبر فتيات على العلاقات المحرمة على التوقيع على إيصالات أمانة لإلزامهن بدفع المبالغ المالية المحددة من عمليات الإجهاض إذا رفضت العلاقة.

واستمعت النيابة إلى أقوال الطبيب الذي قرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، عقب مواجهته بأقوال الضحية.

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