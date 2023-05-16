طلقة في عرس.. المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل "بطل التايكوندو" في شبرا

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم بقتل الطفل مالك محمد سيد، بطل التايكوندو، بطلقة خرطوش خلال حفل عرس بمنطقة الروضة بشبرا الخيمة، بالسجن المشدد 7 سنوات.



كانت أجهزة الأمن بقسم شرطة أول شبرا الخيمة، تلقت بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول طفل جثة هامدة إثر إصابته بطلقة طائشة.



وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة الطفل مالك، 10 سنوات، بعد تلقيه طلقة في رأسه، أدت لإصابته بنزيف في المخ وجرى نقله للمستشفى وبعد مرور 67 يوما توفي.



وتشيع الجثمان وسط حالة من الحزن الشديد من أسرته إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بشبرا الخيمة.