الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط مخدر "ماريجوانا" بحوزة راكب بلجيكي بمطار الغردقة الدولي

المضبوطات
المضبوطات

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي، من إحباط محاولة تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر، بحوزة راكب بلجيكي الجنسية، خلال خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، وبحوزته كيس بلاستيك به 11 جراما من نبات الماريجوانا المخدر، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات. 

وتبين أنه خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بلجيكا على رحلة الطائرة القادمة من بروكسل اشتبه مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكب بلجيكي الجنسية، خلال خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود كثافات معتمة، وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود كيس بلاستيك به 11 جراما من نبات الماريجوانا المخدر، بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.  

وقرر مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 16 لسنه 2023، وإحالة الراكب للنيابة بعد العرض على رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.

إجراءات تفتيش الركاب أشعة X-RAY التهرب الجمركي الماريجوانا المخدر بوابة اللجنة الجمركية جمارك مطار الغردقة الدولي حقائب الراكب رئيس مصلحة الجمارك قانون مكافحة المخدرات قانون الجمارك

الأكثر قراءة

محمد جبريل: الدعوة للحوار الوطني سابقة لم تحدث في تاريخ مصر

الأهم بالشرق الأوسط.. "مرسيدس" تُعلن توسعات جديدة فى السوق المصرية

انطلاق الاجتماع الإقليمى الدولى للطاقة الذرية بشرم الشيخ

محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ القطاع الشرقي والممشى السياحي بنفق وكباري السادات

حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي

وكيل تضامن الغربية يشيد بمبادرات الجمعيات لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"