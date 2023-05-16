ضبط مخدر "ماريجوانا" بحوزة راكب بلجيكي بمطار الغردقة الدولي

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي، من إحباط محاولة تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر، بحوزة راكب بلجيكي الجنسية، خلال خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، وبحوزته كيس بلاستيك به 11 جراما من نبات الماريجوانا المخدر، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتبين أنه خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بلجيكا على رحلة الطائرة القادمة من بروكسل اشتبه مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكب بلجيكي الجنسية، خلال خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود كثافات معتمة، وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود كيس بلاستيك به 11 جراما من نبات الماريجوانا المخدر، بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وقرر مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 16 لسنه 2023، وإحالة الراكب للنيابة بعد العرض على رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.