«المكرمية».. مشروع الصديقتين لتتويج الفنون التراثية بروح مصرية مبدعه

خيوط مغزولة في غرز جمالية تنسج أطرافها أجمل منتجات فنون المكرمية، مكونة قطع نسيج أشبه باللوحات الفنية، هكذا قررتا الصديقتان عبير محمد، سميرة محرم، أن يكون هذا المشروع مصدرا لكسب رزقهما منذ ٣ سنوات وتحديدا عقب تفشى فيروس كورونا.

تقول عبير محمد، إن فن المكرمية فن مصري أصيل ويعكس لون من الفنون التراثية التي نتميز بها وله مساحة متاحة بأن يمتزج بمختلف الفنون التي تخرج منه قطع فنية غاية فى الجمال.

وتابعت، متذوقو فن المكرمية يقدرون القطع الفنية المنسوجة منه وما يبذل من مجهود في كواليس تحضيره، والوقت المستغرق، لاخراج ديكورات ذات فن تراثي مميز .

وواصلت، سميرة محرم، إن التدريب على معروضات المكرمية يأتي بالتدريج حتى تصل لمستوى الاحتراف، لكن لابد من تحديثه حتى يتجدد بالفنون المعاصرة التي تجذب الأذواق مع الحفاظ على عراقته.

وأكدت أن مايميز فن المكرمية هو المزج بكل أنواع الفنون لاخراج قطع من المفروشات، الشنط ومعروضات الترفيه وغيرها لتتماشى مع الديكورات الكلاسيكية والحديثة.

وأوضحت أن أسعار القطع المنسوجة بفن المكرمية تتحدد على أساس الحجم وطبيعة الشغل المنسوج لتبدأ من 50 جنيها حتى 1000 جنيها، في فترة عمل تبدأ من يوم كامل حتى أن هناك بعض القطع لفن المكرمية تصل لـ 3 أسابيع.

واختتمت: المكرمية من الفنون المصرية الفريدة التي تحتفظ بقيمتها التراثية، فقط تحتاج لأصابع محترفه تستطيع إبراز قيمته في أبهى صوره.



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