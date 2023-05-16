ضبط 3 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة بالمطرية

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما كمية من السائل المستخدم فى تصنيع المواد المخدرة – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر البودر – فرد خرطوش – طلقات نارية مختلفة الأعيرة – ميزان حساس – مبلغ مالى.

وتم ضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– هاتف محمول) وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.