نالت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.. تعرف على أشهر الأماكن بالعاصمة الإدارية الجديدة

تقدم صفحة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأسم صور العاصمة الإدارية الجديدة، أبرز وأهم الأماكن التي تم إنشاءها في فترة زمنية وجيزة، عندما قررت القيادة السياسية إبهار العالم بتدشين مدينة قادرة منافسة أهم المدن الكبرى حول العالم.

وتساعد الصفحة عبر "فيس بوك" في الإطلاع على صور أماكن العاصمة الإدارية الجديدة، ونقدم أبرزها خلال هذه السطور:

مدخل مدينة المعرفة:

تبدأ مدينة المعرفة بمدخل كبير داخل العاسمة الإدارية، تقام على مساحة 200 فدان، ومن المستهدف أن تكون مجتمعًا متكاملًا لتكنولوجيا المعلومات، تضم المرحلة الأولى للمدينة 4 مباني تشمل مبنى للابتكار والبحوث التطبيقية، وآخر للتدريب التقني، ومبنى للبحوث والتطوير في التكنولوجيا المساعدة، وجامعة مصر المعلوماتية المتخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة به.

مسجد مصــــر:

يقع مسجد مصر في قلب الحي الحكومي، وتم بناء المسجد على أعلى تبة بالعاصمة الإدارية حتى يمكن رؤيته من أنحاءها، و تبلغ مساحته 19100 متر مربع، كما يحتوي على 3 مداخل رئيسية يعلوها قباب إسلامية بالإضافة إلى مدخل خدمي رابع، ويعتبر مصر مصر أحد أكبر المساجد في العالم بسعة ۱۰۷ آلاف مصلٍ.

ويشمل المسجد مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ قرآن للرجال والسيدات والأطفال،كما يحتوي على ساحة انتظار للسيارات وجراج متعدد الأدوار بسعة إجمالية ٣٠٠٠ سيارة.

بوابات العاصمة:

استخدم أفضل أنواع الرخام في بناء بوابات العاصمة، يحتوي على رسومات فرعونية تحاكي الحضارة المصرية القديمة، كما توجد رسومات تشبه قرص الشمس، يضم زهرة اللوتس أعلى بوابات العاصمة، إضافة إلى أن البوابات تضم صور متنوعة تتضمن مخططات العاصمة الجديدة في كل مرحلة من مراحل تنفيذها.