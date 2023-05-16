الحكومة تنفى انتشار "بطيخ مسرطن" بالأسواق

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بانتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار بطيخ مسرطن بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية.

وشددت على أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق، بما فيها البطيخ، سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في ردها على المركز الإعلامى لرئاسة الوزراء، أنه يتم إخضاع كافة المنتجات والسلع الزراعية لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل هيئات الرقابة على جودة السلع الغذائية المصرية؛ للتأكد من مطابقتها كافة المواصفات القياسية، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وناشد المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الخارج، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).