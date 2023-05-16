الأفلام المقرر طرحها فى السينمات خلال موسم الصيف 2023

يشهد الموسم السينمائي الصيفي، هذا العام، عرض عدد كبير من الأعمال الفنية المتنوعة.

حيث يبدأ غدًا الأربعاء فيلم "الصف الأخير" للفنان بيومي فؤاد، وهو العمل الذي يشارك في بطولته الفنان تيام قمر.

وتدور قصة فيلم "الصف الأخير" حول شاب قليل الخبرة بالحياة، وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة، ويخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأسًا على عقب.

ويقوم ببطولة الفيلم بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبدالعظيم، أمجد عابد. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن، من إخراج شريف محسن.

كما طُرحت بوسترات فيلم «بيت الروبي»، المقرر عرضه في صيف 2023، وتحديدًا قبل موسم عيد الأضحى بأيام قليلة.

ويجسد الفنان كريم عبدالعزيز فى الفيلم شخصية إنفلونسر شهير، وكان قد كشف كريم محمود عبدالعزيز عن أنه يجسد شخصية «مصفف شعر» وصاحب صالون تجميل، والفيلم من بطولة: كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ومنة شلبى، وتارا عماد، ونور اللبنانية، وآخرين، ومن إخراج بيتر ميمي.

ويعرض للنجم محمد هنيدي فيلم «الجواهرجي»، الذي تدور أحداثه حول هنيدى الذي يجسد دور جواهرجى، وتجسد منى زكي دور زوجته، وتحدث بينهما مشاكل تعرقل حياتهما، في إطار كوميدي.

كما أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن طرح فيلمه الجديد «رهبة» في يوم 24 مايو الجاري، بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي.

فيلم «رهبة» بطولة أحمد الفيشاوي، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين أبرزهم: محمد لطفي، ثراء جبيل، نسرين أمين، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، محمد القس، إسماعيل فرغلي، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ياسر الطوبجي، وهو من إنتاج أيمن يوسف، ومن إخراج رضا عبدالرزاق، وتأليف محمد علام.

ويعرض للنجم محمد عادل إمام فيلمه الجديد "أبو نسب"، في موسم عيد الأضحى، ويشارك في بطولته كل من ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.