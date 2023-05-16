رئيس "مياه أسيوط" يطمئن على الشتغيل التجريبي لمحطة رفع "نزلة الملك"

تفقد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، يرافقه المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، محطة رفع صرف صحي نزلة الملك بمركز ساحل سليم، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز ساحل سليم، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يأتي ذلك في إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار؛ بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد، وذلك للاطمئنان على التشغيل التجريبي مع الهيئة القومية ومنفذي المشروع؛ تمهيدًا للاستلام النهائي والتأكد من توصيل الخدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن محطة رفع صرف صحي نزلة الملك تخدم مدينة ساحل سليم وقرية نزلة الملك بطاقة تصميمية 300 لتر/ثانية بإجمالي أطوال شبكات إنحدار 21 كم وخط طرد قطر 700 مم بطول 16 كم لتخدم 60 ألف نسمة وجارى الانتهاء منه وتلافي الملاحظات تمهيدًا للاستلام النهائي.

وشدد الشرقاوي على ضرورة الانتهاء من المشروع وتلافي الملاحظات وفقاً للمعايير المحددة، وتسليم المشروع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتشغيله وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

وأكد على استمرار المتابعة والزيارات الميدانية لمواقع العمل لتذليل العقبات لنهو واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات المعالجة التي يجري تنفيذها بمراكز المحافظة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية، ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات، وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والعضو المنتدب، إلى أن هذا يأتي في إطار خطة الشركة لتطوير منظومة العمل بكافة القطاعات؛ لضمان أعلى جودة لخدمة المواطنين.

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