الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منتخب مصر للسيدات للرول بول يحرز الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم

منتخب مصر للسيدات
منتخب مصر للسيدات

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "منتخب مصر للسيدات للرول بول أحرز الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم". 

وقالت كنزي حبيب كابتن منتخبنا الوطني، إن اللاعب كي يتقن هذه اللعبة عليه إتقان 3 ألعاب هي السلة واليد والباتيناج، وبالتدريج يتعلم هذه الألعاب، ويجب أن يكون قادرا على التحكم في الكرة والمشي على الباتيناج في اللحظة ذاتها، لافتة إلى أن اللعبة دخلت مصر في عام 2015.

 

المنتخب الوطني للرول بول يحقق الميدالية الفضية

 

وأشار التقرير إلى أنه وسط منافسات قوية سيطرت عليه روح المنافسة بين عدد كبير من المنتخبات حول العالم، حقق المنتخب الوطني للرول بول الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم التي أقيمت في دولة الهند بعد أن نجحت سيدات مصر في الفوز على بطل العالم منتخب الهند مستضيفة البطولة. 

وتأهل منتخبنا للمباراة النهائية وخسر من منتخب كينيا، وشهدت البطولة تألقا واضحا من جانب لاعبات منتخب مصر للسيدات، بداية من مرحلة المجموعات وصولا إلى المباراة النهائية وهو ما أشاد به مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة. 

وأكدت هذه البطولة اهتمام مصر بصناعة مجموعة كبيرة من اللاعبات النوابغ في اللعبة، وتعتبر هذه الرياضة رياضة جديدة في مصر، بعدما بدأت في الهند منذ سنوات وتم تنظيم بطولة عالمية لها في عام 2011. 

ويعد الرول بول هي لعبة جماعية تتكون من 5 لاعبين وحارس مرمى وتجمع بين الباتيناج وكرة السلة وكرة اليد ويرتدي فيها اللاعبون أحذية الباتيناج أثناء اللعب.       

منتخب مصر للسيدات الرول بول الميدالية الفضية بطولة كأس العالم بطولة كأس العالم أحرز

مواد متعلقة

الخميس.. أحمد داود ضيف "معكم منى الشاذلى"

القاهرة الإخبارية: 14 مشاركة عربية فى الدورة 76 من مهرجان كان (فيديو)

زمن الـ«ستاند أب كوميدى».. 8 فنانين يتحدثون.. و3 نقاد يردون

"القاهرة الإخبارية" ترصد أبرز تصريحات مرشح المعارضة التركية كمال أوغلو (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": بدء تشغيل العبارات النيلية فى أسوان لنقل الوافدين من السودان

"القاهرة الإخبارية": جهود حثيثة وتحركات مصرية كبرى للحفاظ على المصريين فى السودان

"القاهرة الإخبارية" ترصد تصريحات سنان أوغان المرشح الثالث فى انتخابات رئاسة تركيا

طارق رضوان: مناقشات عدم التمييز فى الحوار الوطنى كانت مثمرة (فيديو)

الأكثر قراءة

غرق طفل فى مصرف زراعى بالإسماعيلية

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء

محافظ بنى سويف يشكر الرئيس السيسي على استجابته لمتضررى "حريق معرض شباب مصر"

المشدد 10 سنوات لـ3 حاولوا ترويج 103 طرب حشيش بالإسكندرية

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

شرطة التعمير تضبط 177 قضية فى يوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"