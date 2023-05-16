منتخب مصر للسيدات للرول بول يحرز الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "منتخب مصر للسيدات للرول بول أحرز الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم".

وقالت كنزي حبيب كابتن منتخبنا الوطني، إن اللاعب كي يتقن هذه اللعبة عليه إتقان 3 ألعاب هي السلة واليد والباتيناج، وبالتدريج يتعلم هذه الألعاب، ويجب أن يكون قادرا على التحكم في الكرة والمشي على الباتيناج في اللحظة ذاتها، لافتة إلى أن اللعبة دخلت مصر في عام 2015.

المنتخب الوطني للرول بول يحقق الميدالية الفضية

وأشار التقرير إلى أنه وسط منافسات قوية سيطرت عليه روح المنافسة بين عدد كبير من المنتخبات حول العالم، حقق المنتخب الوطني للرول بول الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم التي أقيمت في دولة الهند بعد أن نجحت سيدات مصر في الفوز على بطل العالم منتخب الهند مستضيفة البطولة.

وتأهل منتخبنا للمباراة النهائية وخسر من منتخب كينيا، وشهدت البطولة تألقا واضحا من جانب لاعبات منتخب مصر للسيدات، بداية من مرحلة المجموعات وصولا إلى المباراة النهائية وهو ما أشاد به مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة.

وأكدت هذه البطولة اهتمام مصر بصناعة مجموعة كبيرة من اللاعبات النوابغ في اللعبة، وتعتبر هذه الرياضة رياضة جديدة في مصر، بعدما بدأت في الهند منذ سنوات وتم تنظيم بطولة عالمية لها في عام 2011.

ويعد الرول بول هي لعبة جماعية تتكون من 5 لاعبين وحارس مرمى وتجمع بين الباتيناج وكرة السلة وكرة اليد ويرتدي فيها اللاعبون أحذية الباتيناج أثناء اللعب.