الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شاب يمزق شقيقه بسبب خلافات أسرية فى البحيرة

سلاح ابيض
سلاح ابيض

شهدت قرية قافلة التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة جريمة مؤسفة بعد مقتل أمين شرطة إثر إصابته بطعنة نافذة بآلة حادة في الصدر على يد شقيقه الأصغر، بعد مشادة كلامية بسبب خلافات أسرية. 

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبوحمص تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور قسم شرطة مركز أبوحمص ببلاغ من المستشفى بوصول جثة شاب متأثرًا بطعنة خطأ نافذة فى الصدر، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "عبدالفتاح. س"، 37 عامًا، أمين شرطة، قتل على يد أخيه الأصغر "خضر. س"، 33 عامًا. 

وبالفحص، تبين إصابته بطعنة خطأ نافذة بالصدر، وكشفت التحريات أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وطلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها، والدافع وراء ارتكابها.

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