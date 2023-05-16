الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تموين أسوان: تسلمنا 100 ألف و66 طنًا من القمح

قمح
قمح

كشف خالد أبوالقاسم، مدير عام التموين بأسوان عن ارتفاع الكميات الموردة من القمح لصوامع أسوان حتى منتصف مايو 2023 بلغت نحو 100 ألف و66 طنًا و25 كيلو جراما، من إجمالى المستهدف توريده بواقع 191 ألف طن، بنسبة 52.4%.

وأوضح "أبوالقاسم" أن توريد القمح يتم داخل صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، و5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 35 ألف طن وذلك فى ظل زيادة المساحات المنزرعة إلى 203 آلاف و820 فدانا تقريبًا سواء من الرقعة الزراعية القديمة أو ما تشهده المحافظة من مشروعات جديدة للاستصلاح الزراعى باستخدام طرق الرى الحديثة فى الزراعات وتوعية المزارعين.

التموين والتجارة الداخلية البنك الزراعي الأقماح المحلية البنك الزراعي المصري التموين والتجارة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الشركة العامة للصوامع الزراعي المصري

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