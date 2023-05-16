كشف غموض 4 آلاف حادث فى 3 أيام

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية غموض 4330 حادثًا متنوعًا أبرزها قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، في 3 أيام.

كما تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 780 متهمًا، وذلك في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة على مستوى الجمهورية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية، لمواجهة كل أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة.

وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.