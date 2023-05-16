الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

6 مصابين بحريق مصنع ملابس جاهزة فى بورسعيد

حريق
حريق

أصيب 6 عمال في حريق نشب، اليوم الثلاثاء، بمصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد، بعد انفجار في غلاية خاصة بتنظيف الملابس، وتمكن رجال الإطفاء والحماية المدنية ببورسعيد  من السيطرة على الحريق، قبل وصوله إلى المصانع الأخرى المجاورة.

تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد إخطارا من العميد شريف العربي مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء ببورسعيد يفيد أنه تلقي بلاغا باندلاع حريق في مصنع التوفيقي للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار بجوار المزلقان ببورسعيد.

كما تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا من رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بإصابة 6 عمال باختناق وتم التعامل وإنقاذ 4 حالات داخل مكان البلاغ، بينما تم نقل حالتين عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى الزهور، وهما حبيبة رضا سليمان 45 سنة وابتسام ياسر عبد الرحمن 19 مصابتان باختناق ويجري تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما.

وعلى الفور توجهت 4 سيارات إطفاء تحت إشراف العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد إلى مكان الحادث وتمت السيطرة على الحريق.

كما قام رجال الإطفاء بإخماد الدخان أيضا بمواد كيميائية لمنع انتشاره وتصاعد النيران مرة أخرى ووصولها إلى المصانع الأخرى المجاورة بالمنطقة الحرة للاستثمار.

كما انتقلت سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي إلى مكان الحادث، وتم فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وتبيّن من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الحريق نشب بسبب انفجار في غلاية خاصة بتنظيف الملابس الجاهزة، ونتج عنه حريق ضخم وحاول العاملون إطفاء النيران المنبعثة من الانفجار، لكنهم فشلوا في السيطرة قبل وصول سيارات الإطفاء والحماية المدنية إلى مكان الحادث.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية وتستكمل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحريق.

4 سيارات إدارة الحماية المدنية إدارة الحماية المدني اشتعال النيران البحث الجنائي التأمين الصحي الشامل

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