الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخميس.. أحمد داود ضيف "معكم منى الشاذلى"

جريدة الدستور

يحل الفنان أحمد داود ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، في الحلقة المقرر إذاعتها مساء الخميس المقبل على قناة cbc.

يحكي داود، خلال اللقاء، عن كواليس فيلمه الأخير "يوم 13"، الذي تصدر إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك، كما يتحدث عن دراسته للهندسة وتأثيرها في شخصيته، وكذلك حبه للسفر والرياضة.

تفاصيل تقديمه لبرنامج "الكونتينر"

يتناول اللقاء أيضًا تفاصيل تقديمه لبرنامج "الكونتينر"، وكيف أن نظرته للصناعات المصرية تغيرت بفعل الاحتكاك بالواقع والتجارب الملهمة.

ويتحدث أحمد داود عن زوجته علا رشدي، التي يعتبرها ذات نظرة ثاقبة للأمور، وأنها تساعده بشكل كبير في اختيار أعماله.

ويروي الفنان الشاب عن الخبرات التي خاضها خلال مشواره الفني، بداية من المسرح وقصة أول دور يقوم بأدائه في عمل تاريخي وصولًا إلى تصدر اسمه أفيشات الأفلام والمسلسلات وأعمال عديدة احتفى بها النقاد والجمهور على حد سواء، مثل "جراند أوتيل" و"هذا المساء".

أحمد داوود الفنان احمد داوود معكم منى الشاذلي معكم منى الشاذلي ضيف

مواد متعلقة

زمن الـ«ستاند أب كوميدى».. 8 فنانين يتحدثون.. و3 نقاد يردون

"القاهرة الإخبارية" ترصد أبرز تصريحات مرشح المعارضة التركية كمال أوغلو (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": بدء تشغيل العبارات النيلية فى أسوان لنقل الوافدين من السودان

"القاهرة الإخبارية": جهود حثيثة وتحركات مصرية كبرى للحفاظ على المصريين فى السودان

"القاهرة الإخبارية" ترصد تصريحات سنان أوغان المرشح الثالث فى انتخابات رئاسة تركيا

طارق رضوان: مناقشات عدم التمييز فى الحوار الوطنى كانت مثمرة (فيديو)

عمرو إمام: مناقشة مناهضة التمييز فى الحوار الوطنى أمر مهم للغاية (فيديو)

30 يوم حرب.. 550 وفاة و4 آلاف مصاب فى السودان (فيديو)

الأكثر قراءة

سيد عبدالحفيظ يكشف لـ"الدستور" تفاصيل حالة مروان عطية الصحية

"فريال" تتسول بـ5 أطفال في القاهرة الجديدة: أجرة الواحد 50 جنيها

وقف 63 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية بمركز كفر الزيات

"تمثال الأسرة المصرية".. متحف الإسكندرية القومي يعلن القطعة الفائزة في استفتاء مايو

4 مصابين.. القصة الكاملة لحادث انفجار أسطوانة غاز في زهراء المعادي

اعترافات المتهمين بقتل موظف بعد سرقته بالإكراه بالمرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي