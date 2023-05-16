الخميس.. أحمد داود ضيف "معكم منى الشاذلى"

يحل الفنان أحمد داود ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، في الحلقة المقرر إذاعتها مساء الخميس المقبل على قناة cbc.

يحكي داود، خلال اللقاء، عن كواليس فيلمه الأخير "يوم 13"، الذي تصدر إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك، كما يتحدث عن دراسته للهندسة وتأثيرها في شخصيته، وكذلك حبه للسفر والرياضة.

تفاصيل تقديمه لبرنامج "الكونتينر"

يتناول اللقاء أيضًا تفاصيل تقديمه لبرنامج "الكونتينر"، وكيف أن نظرته للصناعات المصرية تغيرت بفعل الاحتكاك بالواقع والتجارب الملهمة.

ويتحدث أحمد داود عن زوجته علا رشدي، التي يعتبرها ذات نظرة ثاقبة للأمور، وأنها تساعده بشكل كبير في اختيار أعماله.

ويروي الفنان الشاب عن الخبرات التي خاضها خلال مشواره الفني، بداية من المسرح وقصة أول دور يقوم بأدائه في عمل تاريخي وصولًا إلى تصدر اسمه أفيشات الأفلام والمسلسلات وأعمال عديدة احتفى بها النقاد والجمهور على حد سواء، مثل "جراند أوتيل" و"هذا المساء".