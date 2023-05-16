الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محطات مصرية تُسجل زلزالًا بقوة 4.6 درجة فى إريتريا

رسوم بيانية للزلزال
رسوم بيانية للزلزال ـ تعبيرية

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل في مصر، هزة أرضية قوية في إريتريا، بلغت قوتها 4.6 درجة على مقياس ريختر.

وبحسب البيانات التي سجلتها شبكة الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية؛ فإن الهزة الأرضية وقعت الليلة الماضية، بقوة 4.6 درجة، وعمق 33.10 كيلومتر، شمال البحر الأحمر، على بُعد 7 كيلومترات من إريتريا، و979 كيلومتر جنوب شرق شلاتين.

كما سجلت محطات الزلازل، عددًا من الهزات الأرضية الضعيفة في السواحل المصرية الشرقية بالبحر الأحمر، لم تتخط حاجز الـ 1.41 درجة.

الشبكة القومية للزلازل إريتريا هزة أرضية زلازل السواحل المصرية

الأكثر قراءة

سيد عبدالحفيظ يكشف لـ"الدستور" تفاصيل حالة مروان عطية الصحية

"فريال" تتسول بـ5 أطفال في القاهرة الجديدة: أجرة الواحد 50 جنيها

وقف 63 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية بمركز كفر الزيات

"تمثال الأسرة المصرية".. متحف الإسكندرية القومي يعلن القطعة الفائزة في استفتاء مايو

4 مصابين.. القصة الكاملة لحادث انفجار أسطوانة غاز في زهراء المعادي

اعترافات المتهمين بقتل موظف بعد سرقته بالإكراه بالمرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي