محطات مصرية تُسجل زلزالًا بقوة 4.6 درجة فى إريتريا

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل في مصر، هزة أرضية قوية في إريتريا، بلغت قوتها 4.6 درجة على مقياس ريختر.

وبحسب البيانات التي سجلتها شبكة الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية؛ فإن الهزة الأرضية وقعت الليلة الماضية، بقوة 4.6 درجة، وعمق 33.10 كيلومتر، شمال البحر الأحمر، على بُعد 7 كيلومترات من إريتريا، و979 كيلومتر جنوب شرق شلاتين.

كما سجلت محطات الزلازل، عددًا من الهزات الأرضية الضعيفة في السواحل المصرية الشرقية بالبحر الأحمر، لم تتخط حاجز الـ 1.41 درجة.