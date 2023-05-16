الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دهسه بلودر.. حبس سائق قتل مهندسا بسبب خلافات العمل فى التجمع

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الثلاثاء حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل مهندس دهساً باللودر، بسبب خلافات العمل بمنطقة التجمع.

وطالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، والتصريح بدفن المجنى عليه بعد توقيع الكشف الطبي عليه لبيان اسباب الوفاة.

وأضافت التحريات الأولية أن سائق لودر قام بدهس المجني عليه بسبب مشاجرة سابقة بينه وبين الضحية حيث نشبت مشادة كلامية قام على إثرها الأخير بدهسه.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بموقع تحت الإنشاء بالتجمع الخامس.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مهندس، وتبين وجود كسور وسحجات متفرقة بالجسم، ودلت التحريات أنه توفى تحت عجلات لودر، وبعمل التحريات تبين وجود شبهة جنائية فى الواقعة وألقى القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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