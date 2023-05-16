صحيفة "الأنباء" الكويتية تبرز إشادة الرئيس السيسي بالتعاون مع النرويج في مجال الطاقة المتجددة

أبرزت صحيفة “الأنباء” الكويتية، إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون الجاري مع الجانب النرويجي في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والذي تتم ترجمته سريعا إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع؛ بما يعكس الإجراءات التي تتخذها الدولة لدفع وتطوير آليات مشاركة القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة في مشروعات التنمية، خاصة الطاقة الخضراء، على النحو الذي يضيف إلى حجم وقيمة الصادرات المصرية ويعزز القدرة الكلية للاقتصاد الوطني.

وكتبت الصحيفة الكويتية، اليوم الثلاثاء تحت عنوان "السيسي يشيد بالتعاون مع النرويج في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر" أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس، للرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك إيه إس إيه” النرويجية تيرييه بيلسكوج، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، القول:"إن اللقاء شهد متابعة الاستثمارات المتنامية لشركة “سكاتك” في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين والوقود الأخضر بمصر، ومن بينها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، والذي بدأ الإنتاج فيه بالفعل للمرحلة الأولى".

وأشارت إلى أن اللقاء تطرق إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة بقدرة حوالي 3 جيجاوات، والذي تم التوقيع على مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الخاصة به.