الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

25 ألف حجز مبدئى لـ481 قطعة أرض فى برنامج "مَسكن"

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك نحو 25.3 ألف حجز مبدئى، بالطرح الثاني لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "برنامج مَسكن"، بنظام الطرح الدائم، والذى تضمن 481 قطعة أرض سكنية صغيرة، بدأ حجزها منذ 16 مارس، وحتى أمس الإثنين 15 مايو، وذلك في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الهيئة.

وأوضح وزير الإسكان أن الطرح الثاني شمل 56 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدينتى (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر)، و146 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – الشروق – العبور – العاشر من رمضان)، و279 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (بدر – السادات – الفيوم الجديدة – المنيا الجديدة).

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إن الحجز يتم من خلال الموقع الإلكتروني "https://reserve.newcities.gov.eg"، وتبلغ قيمة جدية الحجز 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا، و100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة، و25 ألف جنيه لقطع الأراضي المتوسطة، بخلاف مصاريف الدراسة، مضيفاً أن عدد الحجوزات المبدئية بمحور قطع الأراضي الأكثر تميزا، بلغ 282 حجزا، كما بلغ عدد الحجوزات المبدئية بمحور قطع الأراضي المميزة، 6047 حجزا، بينما بلغ عدد الحجوزات المبدئية بمحور قطع أراضى الإسكان المتوسط، 18966 حجزا.

وأكد المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم البت من خلال الهيئة في طلبات الحجز المؤكدة، وإفادة الحاجزين بنتيجة فحص الطلبات من خلال البريد الإلكتروني، وذلك خلال أيام قليلة من غلق باب الحجز، تمهيداً لإطلاق الحجز التالي، بما يضمن استمرارية الطرح وتحقيق أغراض المشروع.

الأراضي السكنية الصغيرة الإسكان والمرافق التخطيط والمشروعات الدكتور عاصم الجزار الدكتور وليد عباس

الأكثر قراءة

سيد عبدالحفيظ يكشف لـ"الدستور" تفاصيل حالة مروان عطية الصحية

"فريال" تتسول بـ5 أطفال في القاهرة الجديدة: أجرة الواحد 50 جنيها

وقف 63 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية بمركز كفر الزيات

4 مصابين.. القصة الكاملة لحادث انفجار أسطوانة غاز في زهراء المعادي

"تمثال الأسرة المصرية".. متحف الإسكندرية القومي يعلن القطعة الفائزة في استفتاء مايو

انسياب مروري.. تعرف على حركة السيارات في القاهرة والجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي