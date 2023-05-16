اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات المركونة في الشوارع

قررت النيابة العامة بالقاهرة حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أفراد تخصص في سرقة إطارات السيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بأنهم تخصصوا في سرقة إطارات السيارات الحديثة والمركونة في الشوارع الهادئة، وبيع تلك الإطارات مرة أخرى للمحلات المتخصصة، بسبب غلاء قطع غيار السيارات وسهولة فك الإطارات دون لفت النظر للمارة من المواطنين.

وكشفت التحريات أن المتهمين يقومون بارتكاب الوقائع عن طريق أسلوب "الفك" باستخدام كوريك ومفتاح وأحجار، وأنهم كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة إطارات السيارات بذات الأسلوب وارتكابهم واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها لدى عميلهــــم "حسن النية" مالك محل إطارات كائن بدائرة مركز شربين بالدقهلية.