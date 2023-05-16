الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بعد غدٍ.. متحف حسن حشمت يفتح أبوابه للجمهور مجانًا

متحف حسن حشمت
متحف حسن حشمت

أعلن متحف حسن حشمت، التابع لقطاع الفنون التشكيلية، عن فتح أبوابه مجانا للزوار وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء، عدا يومي الإثنين والجمعة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس القطاع.

كما يقدم المتحف ورشة فنية من سن 10 إلى 16 سنة، لعمل لوحة كولاج لأهم أعمال الفنان حسن حشمت من الساعة الـ10.30 صباحا.

ويعتبر الفنان حسن حشمت واحدا من أبرز المثالين المصريين الذين ارتبطوا بالواقع المحلى، كما أنه رائد ومؤسس لمدرسة فنية شديدة الخصوصية، حيث إنه اتخذ من ابن البلد وبنت البلد محورا لأعماله النحتية وهو أول من أنتج التماثيل الصغيرة التي تعبر عن روح مصر بحاضرها وماضيها من خامة البورسلين.

يقع متحف الفنان حسن حشمت داخل الفيلا الخاصة به بمنطقة عين شمس والتي تبلغ مساحتها 1200م مربع، وافتتحه الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة عام 1960، ويضم قطعًا نحتية من إنتاج الفنان، بالإضافة إلى أصول بعض تماثيله ولوحاته الحجرية والخزفية. 

وقد قام الفنان حسن حشمت بإهداء متحفه إلى وزارة الثقافة في عام 1998 ليكون متحفا ومركزا ثقافيا، هذا وقد خضع المتحف لعملية تطوير لنظم العرض المتحفي والإضاءة والنظم الأمنية وتم افتتاحه للجمهور في 29/4/2018.

اليوم العالمى للمتاحف

هو يوم دولي يقام سنويًا في 18 مايو، بتنسيق من المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، ويسلط الحدث الضوء على موضوع محدد يتغير كل عام ليعكس موضوعًا أو قضية ذات صلة تواجه المتاحف على المستوى الدولي، وتحدد لجنة استشارية من مجلس المتاحف العالمي هذا الموضوع.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الفنون التشكيلية المجلس الدولي للمتاحف اليوم العالمي للمتاحف ثروت عكاشة متحف وزيرة الثقافة وزارة الثقافة

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