الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

دراسة تحذّر من تناول الطعام في وقت متأخر من الليل

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

كشفت دراسة جديدة، أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير.

ووجد الباحثون الذين عملوا على الدراسة، أن تناول الطعام بعد حلول الظلام يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على عدد السعرات الحرارية التي نحرقها، ومدى الجوع الذي نشعر به، والطريقة التي تخزن بها أجسامنا الدهون.

واتفق العلماء سابقًا على وجود صلة بين الوقت الذي تأكل فيه وجبتك الأخيرة في اليوم وزيادة الوزن،
والخبراء أصبح لديهم الآن فهم أفضل للسبب.

وخضع ستة عشر مشاركًا بمؤشر كتلة الجسم في نطاق الوزن الزائد أو السمنة لاثنين من الاختبارات لمدة ستة أيام تم خلالها التحكم في عاداتهم في تناول الطعام والنوم بإحكام.

وطوال اليوم تناولوا ثلاث وجبات في اليوم الإفطار في الساعة 9 صباحًا والغداء في الساعة 1 مساءً والعشاء في الساعة 6 مساءً.

شهد الجدول الآخر تغيرًا في الأوقات لعدة ساعات، لذلك كان الإفطار الساعة 1 مساءً والعشاء 6 مساءً والعشاء في 9 مساءً.

أظهرت عينات الدم أنه عند تناول الطعام في وقت لاحق، كانت مستويات هرمون اللبتين لدى المشاركين وهو الهرمون الذي يخبرنا عندما نشبع أقل خلال 24 ساعة.

هذا يشير إلى أنهم كانوا أكثر جوعًا، وبالتالي من المرجح أن يأكلوا أكثر وأن السعرات الحرارية يتم حرقها بمعدل أبطأ.

كما وجد البحث أن تناول الطعام لاحقًا أدى إلى تخزين المزيد من الدهون من خلال تكوين الشحم، وانخفضت عملية تكسير الدهون والمعروفة باسم تحلل الدهون.

وحذر الفريق من أن هذه التغييرات مجتمعة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسمنة وبالتالي مرض السكري والسرطان، لذلك يجب أن ينتبه الشخص لعدد الساعات التي يتم تناول الطعام فيها، حتى يستطيع تحقيق الغرض المطلوب من إنقاص الوزن والحفاظ على جسدك معافى.

تناول الطعام انقاص الوزن العلماء السعرات الحرارية حرق الدهون

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