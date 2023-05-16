الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حمامات رمال ومياه كبريتية.. شينخوا: مصر تروج للسياحة العلاجية لزيادة تدفق الزوار

الحركة السياحية
الحركة السياحية

قالت وكالة شينخوا الصينية، أن مصر تروج للسياحة العلاجية لزيادة تدفق الحركة السياحية، وتجذب عددًا متزايدًا من السياح الذين يفضلون السفر ليس فقط للترفيه ولكن أيضًا للأغراض الطبية.

وقالت الوكالة في تقرير لها، أن مصر تزخر بموارد علاجية طبيعية غنية مثل المناخ المناسب والينابيع المعدنية والمياه الكبريتية والرمال الساخنة، وتجذب عددًا متزايدًا من السياح الذين يفضلون السفر ليس فقط للترفيه ولكن أيضًا للأغراض الطبية.

وأشار التقرير  أن أشهر منتجعات البحر الأحمر تستعد لموسم السياحة العلاجية الممتد من أبريل إلى يونيو، بما فيهم مدينة سفاجا.

- أكبر المراكز الطبية في العالم لعلاج الصدفية

والتقت الوكالة الصينية مع الدكتور هاني الناظر طبيب الأمراض الجلدية، الذي قال أن سفاجا هي واحدة من أكبر المراكز الطبية في العالم لعلاج الصدفية، موضحا أن ملوحة مياه سفاجا أعلى بنسبة 30% من مياه البحر الأبيض المتوسط ، مما يجعلها مفيدة في علاج العديد من الأمراض الجلدية المستعصية.

وذكر "الناظر" أن وجود الشعاب المرجانية في مياه سفاجا يساعد في علاج الصدفية، وتتطلب هذه الشعاب المرجانية ملوحة مياه عالية تتراوح من 32 إلى 42 جزءًا في الألف وهي في حالة انحلال مستمر ، مما يجعل المياه غنية بالمعادن الفريدة.

وأضاف بالإضافة إلى درجات الحرارة المعتدلة والماء الدافئ في الفترة من أبريل إلى يونيو، فإن الرمال السوداء الغنية بالمعادن الطبيعية في سفاجا تجذب أيضًا السياح الأوروبيين الذين يبحثون عن العلاج الطبيعي لبعض الأمراض.

وقالت الوكالة في تقريرها، أن الفنادق في سفاجا قامت بتقسيم الشاطئ لمن يفضل حمامات الرمال الصحراوية كطريقة علاج وكذلك ترتيب الفرق الطبية والأجهزة المساعدة لهم، لجذب المزيد من السياح.

- سياح: نحضر للاستمتاع بالطب التقليدي في الرمال

قال فاسيلي بولشوف، سائح بولندي يبلغ من العمر 46 عامًا،أنه يأخذ حمامًا رمليًا وأشعة الشمس،ويدفن نفسه حتى رقبته على الشاطئ، وهذا عامه الثاني الذي يسافر هنا لأغراض طبية.

واضاف لشينخوا أنه بعد فترة طويلة من الاعتماد فقط على، قال إن السياحة العلاجية ساعدت في حل 80% من مشكلته الصحية التي قال إنها كانت "نتيجة مذهلة".

وقال وحيد زناتي، مصري يزيد عمره عن 50 عامًا، انه جاء إلى سفاجا لتلقي العلاج من أمراض الجلد بناءً على نصيحة طبيبه.

قال زناتي لشينخوا: "شعرت بتحسن ملحوظ بعد تلقي 15 جلسة في شهر من النوم على الرمال السوداء وخزانات مليئة بالمياه عالية الملوحة".

الأمراض الجلدية أغراض الطبية الحركة السياحية الرمال السوداء الدكتور هاني الناظر

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