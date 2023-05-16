الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجارديان: درجات الحرارة تشير إلى اتجاه الأرض نحو "منطقة مجهولة"

درجات الحرارة
درجات الحرارة

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرًا يحذر من أن درجات حرارة سطح البحر القياسية تشير إلى أن الأرض تتجه نحو "منطقة مجهولة''، من حيث ارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات الساحلية والطقس القاسي.

وقال التقرير: “في نهاية مارس الماضي كانت درجة حرارة سطح محيطات العالم أعلى من أي شيء شوهد في الأربعين عامًا التي كانت الأقمار الصناعية تقيسها”.

وقال العلماء إن السجلات خرجت عن المخططات، ورفضت الحرارة أن تتلاشى لأكثر من شهر، وسارت الأرض إلى "منطقة مجهولة"، ويتم رفع درجة الحرارة على سطح المحيط، كما هو الحال على الأرض، بسبب الاحتباس الحراري ولكن يمكن أن تقفز من عام إلى آخر مع ظهور أنظمة الطقس.

وأضاف التقرير: “لكن في 2 كم تحت السطح، لا يمكن رؤية هذا التباين في أي مكان تقريبًا، حيث كان ارتفاع درجة الحرارة هناك في ارتفاع مستمر منذ عقود، وذلك بفضل حرق الوقود الأحفوري”.

يقول الدكتور بول دوراك، عالم أبحاث متخصص في قياسات ونمذجة المحيطات في مختبر لورانس ليفرمور الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية: “إن قدرة المحيط على الاحتفاظ بالحرارة هائلة، فالمحيط يلتقط أكثر من 90% من اختلال التوازن في الطاقة الذي نخلقه بسبب تغير المناخ بفعل الإنسان، فالمحيط أقل انعكاسًا بكثير من الأرض ويمتص المزيد من الطاقة المباشرة من ضوء الشمس".

  • ما مقدار هذا الحرارة؟

قال التقرير إن العلماء قدروا أنها تعادل طاقة أكثر من 25 مليار قنبلة ذرية في هيروشيما، واكتساب الحرارة يتسارع.

ووجدت دراسة أجريت في يناير الماضي، أن الغلاف الجوي احتفظ بنحو 2% من الحرارة الزائدة الناجمة عن الاحتباس الحراري منذ عام 2006.

لفهم ما يحدث تحت سطح المحيط، بعيدًا عن رؤية الأقمار الصناعية، ينظر العلماء إلى شبكة واسعة من آلاف موازين الحرارة على العوامات والسفن والطائرات الشراعية تحت الماء والمراسي الدائمة.

يقول “دوراك” إنه لم يكن حتى أوائل العقد الأول من القرن الحالي عندما بدأت رؤية التغيرات في المحيط، التي تنبأ بها علماء المناخ منذ فترة طويلة، تتضح مع توفر المزيد والمزيد من البيانات.

لكن العلماء تمكنوا من الحصول على رؤية أطول تعود إلى عقود أخرى باستخدام النماذج المناخية، فعندما ننظر إلى نماذج المناخ ونقارنها بالملاحظات، نحصل على نتائج متسقة عبر محاكاة الأرض والأرض الحقيقية.

الاحتباس الحرارى الاقمار الصناعية الجارديان البريطانية الطقس القاسي الغلاف الجوي العوامات الفيضانات

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