تقرير دولي: مصر بلد رائع به العديد من الكنوز الخفية

دعا تقرير دولي، إلى زيارة مصر، ورشح قائمة بأفضل ٨ مواقع سياحية لاستكشاف معالم البلاد التاريخية والثقافية، مشيرًا إلى أن مصر بلد رائع به العديد من الكنوز الخفية التي تمنح لزوارها تجربة سفر فريدة وثرية.

واستعرض موقع "ترافلينج لايف ستايل" السياحي الدولي، في التقرير، قائمة بأبرز المعالم السياحية غير المعروفة في مصر، والتي أطلق عليها "الجواهر الخفية"، مشيرا إلى أن هذه القائمة تتضمن بعضًا من أكثر الأماكن روعة وفريدة من نوعها.

ولفت التقرير، إلى أن مصر بلد التاريخ والحضارة، وبها العديد من الأماكن السياحية الرائعة، ولكنها ليست معروفة بالقدر الكافي مثل المعالم الأخرى المشهورة كـ أهرامات الجيزة والمتاحف والمعابد القديمة والتي توجد في محافظات الجيزة والأقصر وأسوان.

قصر عابدين

أكد التقرير أن قصر عابدين أحد الجواهر الخفية الفاخرة في مصر، وكان في الأصل مقر إقامة العائلة المالكة في مصر، وهو الآن بمثابة المقر الرئاسي.

يتميز القصر بهندسته المعمارية المذهلة التي تلفت الأنظار حقًا، و لا يقتصر الأمر على المظهر الخارجي الفخم فحسب ، بل يمتاز أيضًا بجمال داخلي يخطف الأنفاس، مما يجعله أحد أروع القصور في الشرق الأوسط.

إلفينستون ريف

يعد إلفينستون ريف أحد مواقع الغوص في ذات المستوى العالمي في البحر الأحمر، لا يزال إلفينستون ريف غير معروف على الرغم من جماله المذهل.

تقع الشعاب المرجانية على بعد 12 ميلاً من ساحل مرسى علم ، وهي واحدة من أفضل الأسرار المحفوظة في مصر لمحبي الطبيعة ، وخاصة الغواصين.

الصحراء الزرقاء

قال التقرير هناك العديد من الصخور الزرقاء المذهلة التي تلفت الأنظار، في وسط الصحراء الرملية، وهذه الصخور ليست حدثًا طبيعيًا ولكنها عبارة عن تركيب فني للفنان البلجيكي جان فيرام، تم بناء هذا التثبيت بعد اتفاقية السلام ويعمل بمثابة نصب تذكاري للسلام، حيث يرمز اللون الأزرق إلى هذه الرسالة.

سولت ماونتن

يعد جبل الملح في مدينة بورفؤاد في بورسعيد جوهرة مخفية يتغاضى عنها السائحون، فهناك عدد من الجبال من الملح الأبيض النقي في المنطقة التي ترقى إلى اسمها.

كهف الوحوش

يقع الكهف على السفح الجنوبي الغربي لجبال الجلف الكبير في الزاوية الجنوبية الغربية النائية لمحافظة الوادي الجديد، ويعتبر من أكثر الوجهات جاذبية في مصر ويقع في وسط صحراء قاحلة، وهو تذكير دائم بالحضارة الإنسانية في عصور ما قبل التاريخ.

وادي الشوش

يقع المسطح المائي الأزرق في جنوب سيناء بين جبال الجرانيت، مثل الواحة، وجلب وادي الشوش نفساً من الهواء النقي إلى محيطه القاحل، ويمكنك السباحة في المياه الدافئة والآمنة والشفافة لحوض سباحة وادي الوشوش الطبيعي والاسترخاء في هذا الجمال الخفي الفريد.

سراديب الموتى بكوم الشقافة

تقع سراديب الموتى في كوم الشفقه هي مقبرة رومانية ومصرية تحت الأرض، كواحدة من عجائب الدنيا السبع في العصور الوسطى، لديهم تاريخ طويل يعود إلى القرن الثاني.

وتبرز سراديب الموتى في كوم الشقافة من بين المواقع التاريخية في مصر؛ لأنها تمثل توليفة من عدة ثقافات.