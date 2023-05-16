الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الأردنية: تعرض سفارتنا في الخرطوم للاقتحام والتخريب

السفارة الأردنية
السفارة الأردنية بالسودان

أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية تعرض مبنى السفارة الأردنية في العاصمة السودانية الخرطوم،  للاقتحام والتخريب.


وأعربت الوزارة - في بيان لها - عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، ولكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها.

وشددت على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

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